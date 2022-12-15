Допоможуть знищити окупантів: Україна одержала нову партію БТР Spartan

Україна отримала нову партію британських бронетранспортерів Spartan, закуплених волонтерами. Скільки саме таких бойових машин прибуло до нашої країни – не повідомляється.

Вперше про те, що на озброєння ЗСУ з'явилися гусеничні бронетранспортери FV103 Spartan, стало відомо в червні 2022 року, коли журналісти "Радіо Свобода Україна" опублікували в Мережі відповідне відео. Пізніше міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що українські бійці за кордоном пройшли підготовку для використання Spartan.

Бронетранспортери Spartan на озброєння армії Великобританії прийняли в 1978 році. З того часу їх кілька разів модернізували. Наразі Spartan поступово виводять з експлуатації, замінюючи новими бойовими машинами.

Екіпаж цієї бойової машини складає 3 особи. Десант – 4 особи. Spartan спереду витримує 14,5-мм бронебійні кулі з відстані 200 метрів. Цей гусеничний бронетранспортер призначений для транспортування до лінії фронту невеликих груп розвідників, мінометників, саперів і так далі.

Габарити у Spartan невеликі, але він має високу мобільність. До того ж, ця бойова машина може долати водні перешкоди.

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд Сергія Прітула збирає гроші на БТР Spartan. Волонтери хочуть купити та передати ЗСУ 50 таких бойових машин. Їхня вартість складе 200 млн гривень. Стверджується, що ці машини вже незабаром прибудуть до України.

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