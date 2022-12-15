США планують передати Києву комплекти високоточних "розумних бомб"

Адміністрація Байдена планує відправити в Україну просунуте електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які можуть цілитися по російських військових позиціях з високим ступенем точності. Про це пише The Washington Post з посиланням на слова високопоставлених чиновників США , знайомих з цим питанням.