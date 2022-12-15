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2022-12-15
США планують передати Києву комплекти високоточних "розумних бомб"
Комплекти Joint Direct Attack Munition передбачають підвищення точності влучання і містять пристрої, що можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї і літаків, інформує
© Pete Souza, whitehouse.gov
Адміністрація Байдена планує відправити в Україну просунуте електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які можуть цілитися по російських військових позиціях з високим ступенем точності. Про це пише
Оксана Коваль, ZN.ua