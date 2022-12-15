США планують передати Києву комплекти високоточних "розумних бомб"

Комплекти Joint Direct Attack Munition передбачають підвищення точності влучання і містять пристрої, що можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї і літаків, інформує ZN.ua.

США планують передати Києву комплекти високоточних
© Pete Souza, whitehouse.gov

Адміністрація Байдена планує відправити в Україну просунуте електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які можуть цілитися по російських військових позиціях з високим ступенем точності. Про це пише The Washington Post з посиланням на слова високопоставлених чиновників США, знайомих з цим питанням.


Оксана Коваль, ZN.ua





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