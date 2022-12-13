Зараз немає сенсу вести переговори і саме Україна вирішить, коли настане час – посол Німеччини

Саме українська держава повинна диктувати умови.

Зараз немає сенсу вести переговори і саме Україна вирішить, коли настане час – посол Німеччини
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Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі України, немає ніякого сенсу від переговорів. Водночас, саме Україна повинна вирішувати, коли і як починати ці переговори. Про це посол повідомила у інтерв’ю порталу "Kyiv not Kiev".

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - зазначила вона.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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