Африканська країна відремонтує у Чехії свої танки Т-72 для України. Ймовірно, це Марокко

Одна із африканських країн-клієнтів чеської оборонної компанії Excalibur Army погодилась віддати свої танки Т-72, передані на ремонт в Чехію, як допомогу Україні. Відтак завод у чеському Штернберку модернізує для України 120 танків, а не 90, як про це заявляли раніше. Про це повідомило чеське видання Novinky.cz .

Представники Excalibur Army не уточнили, про яку саме і яку саме кількість танків вона вирішила пожертвувати для України. Спочатку ця країна замовила ці танки для себе, однак завдяки впливу США та ЄС, а також переговорам Міністерства оборони Чехії вирішила передати їх Україні.

Ймовірно, йдеться про Марокко. Адже днями французьке видання Le Journal de l'Afrique повідомило, що за рекомендацією США саме Марокко ухвалила рішення про надання Україні запчастин до танків Т-72, інформує ZN.ua .

«Замовник погодився, що це буде його форма допомоги Україні», – цитує видання комерційного директора Річарда Кубені. Натомість ця країна замовить у консорціуму CSG, куди входить Excalibur, іншу техніку.

Зазначимо, що раніше на підприємстві розповідали, що деякі із старих танків, які вони відновлюють для України, у настільки поганому стані, що з запчастин кількох танків можливо зробити один.

Проте Excalibur Army вийшли на гарний темп відновлення – кожні чотири дні з їхніх цехів виходить один відновлений та модернізований танк, а натомість на завод прибуває інший у черзі на відновлення.

Завод уже зміг модернізувати та доставити до України п’ять танків із раніше заявлених 90 і планує до кінця 2022 року передати загалом 18. Інші танки із основного пакету та додаткові 30 танків від цієї африканської країни будуть готові уже в наступному році.

Танки Т-72 після модернізації в Чехії відрізняються більш потужною силовою та наявністю динамічного захисту. Також вони обладнані новими системами зв’язку та тепловізорами.