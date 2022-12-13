G7 запровадять платформу, яка буде координувати відновлення України – Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення відеосаміту G7 заявив, що Країни “Групи семи” координуватимуть допомогу, яка буде акумульована для відновлення України. Про це повідомляє Укрінформ.

«G7 сьогодні погодилася щодо центральних елементів платформи, яка має координувати фінансову підтримку від усіх донорів. Наразі метою є якнайшвидше побудувати цю платформу за участю України, міжнародних фінансових інститутів та інших партнерів», - наголосив Шольц.

Він зауважив, що Міжнародна експертна конференція з відбудови України, яка пройшла у жовтні в Берліні, заклала засади для акумулювання засобів. Відбудову України він порівняв з «Планом Маршалла» після Другої світової війни.

Очільник німецького уряду підкреслив, що найпотужніші демократичні економіки міцно стоять на боці України. Водночас буде продовжено економічний тиск на РФ .

«Наша рішучість і єдність призвели до того, що… російський президент сьогодні зовсім один… путін ізольований», - глава уряду ФРН, повторивши обіцянку стояти на боці Україні скільки це буде потрібно.

Канцлер зауважив, що це стало можливим також завдяки позиції багатьох інших країн, серед яких ті, що розвиваються. Це показав, зокрема, саміт G20, де наголошувалося на абсолютній неприпустимості використання ядерної зброї, сказав Шольц.

За його словами, лідери G7 знову звернулися до кремля з вимогою негайно завершити війну та вивести війська з території України.

Непохитну солідарність з Україною та її підтримку канцлер назвав «прапором президентства ФРН» у G7. Держава провела два саміти у форматі офлайн та чотири віртуальних – стільки, скільки не проводилося раніше.