Кулеба про ситуацію з Leopard: Київ не розуміє "лінію аргументації" Німеччини

Німеччина постачає Україні артилерію, але вагається, коли йдеться про бойові танки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що у Києві не розуміють такої позиції, про це він сказав під час інтерв'ю ARD.

"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю лінію аргументації", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що якщо Україна не буде озброєна на належному рівні - війна затягнеться, а це не в інтересах ні нашої держави, ні Заходу. Паралельно з цим ФРН обіцяє постачати Україні озброєння, проте не танки Leopard 2, про які вже доволі довго просить Київ.

"Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо", - сказав Кулеба.

Міністр розповів, що останні домовленості з Берліном щодо постачання допомоги стосуються оборонних систем. Йдеться про ППО IRIS-Т та зенітні установки Gepard.