За час війни Верховна Рада прийняла рекордну кількість законів

Володимир Зеленський фактично передав парламенту законодавчу роль у формуванні внутрішньої політики уряду і депутатам, інформує ZN.ua.

За час війни Верховна Рада прийняла рекордну кількість законів
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Швидкість, консенсус, ефективність — це ті три слова, якими з одного боку можна охарактеризувати роботу парламенту під час війни. За сесію, яка припала на повномасштабне вторгнення РФ народні депутати прийняли більше законів, ніж за будь-які попередні сесії, йдеться у матеріалі Лабораторії законодавчих ініціатив «Воєнний парламентаризм: як парламентарії відпрацювали в умовах спільної загрози».

«За пів року війни Верховна Рада України справді дуже багато попрацювала. Так багато, що встановила рекорд із кількості прийнятих законів за одну сесію. Від початку повномасштабного вторгнення і по 6 вересня було ухвалено 229 законів. Це — більше, ніж за будь-яку іншу сесію Верховної Ради України всіх скликань (щодо яких є дані). Чому так багато, і що це за закони? Левова частка — закони, які регулюють життя країни під час війни», – зазначили автори.

Як додали в ЛЗІ, повномасштабне російське вторгнення обнулило чималу частину попереднього порядку денного. Зокрема, з 24 лютого виникла потреба терміново адаптувати законодавство до реалій повномасштабної війни. Відповідні закони розроблялися та приймалися майже з нуля, і дуже швидко.

Пріоритетними потребами і напрямами роботи Верховної Ради в умовах повномасштабної війни стали національна безпека, перерозподіл фінансів, охорона правопорядку та підтримка економіки.

«Упродовж пів року повномасштабної війни президент фактично передав законодавчу роль у формуванні внутрішньої політики уряду і депутатам. Подані президентом за цей час законопроєкти — виключно ратифікації, укази та символічні проєкти законів, які стосувалися питань зовнішньої політики, безпеки та оборони (що, до речі, чітко відповідає розподілу повноважень за Конституцією)», – йдеться у статті.





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