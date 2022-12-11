"Мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю": Олександра Матвійчук під час вручення Нобелівської премії

Нагороду також отримали представники Білорусі та Росії, інформує ZN.ua.

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У норвезькій столиці Осло в суботу, 10 грудня, відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру цьогорічним лауреатам – українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському товариству "Меморіал". На офіційному YouTube-каналі премії була опублікована відповідна трансляція.

Нагороду для українського ЦГС отримала його очільниця Олександра Матвійчук, для політв’язня Біляцького – дружина Наталія Пінчук, а для "Меморіалу" – глава правління Ян Рачинський.

Під час своєї промови Матвійчук заявила, що її організація розцінює цю нагороду "як визнання зусиль усього українського народу, що сміливо вистояв проти спроб зруйнувати мирний розвиток Європи".

Правозахисниця зазначила, що світова спільнота повинна реагувати на системні порушення прав людини з боку РФ після того, як довго ігнорувала це в різних країнах

"Десятиліттями російські війська вчиняли злочини в різних країнах, але завжди лишалися безкарними. Світ належно не відреагував навіть на акт агресії та анексію Криму, яка стала першим прецедентом у поствоєнній Європі. Росія повірила, що може робити все, що захоче. Тепер Росія прагне зламати спротив та окупувати Україну через умисне завдання болю цивільному населенню ... Російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію", – наголосила вона.


Максим Царук, ZN.ua





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