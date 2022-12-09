Поки Росія цинічно вбиває українців, російська еліта відсиджується у Відні – «Українська правда»

Обрані росіяни часто уникають санкцій.

Попри західні санкції проти Росії за те, що та розв’язала війну в Україні, багато заможних росіян продовжують жити або відпочивати у Європі, зокрема в австрійській столиці Відні. Про це йдеться у розслідуванні Михайла Ткача для «Української правди».

«Поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно, але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля. На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. Тоді як російська влада – часто за мовчазної згоди, а ще частіше за підтримки тих самих еліт – роками дискредитує і цей союз, і цивілізовані країни загалом», – йдеться у розслідуванні, інформує ZN.ua.

У вересні та жовтні журналіст зафільмував на вулицях Відня чимало росіян, які виявились далеко не бідними людьми, а часто і відкритими прихильниками війни Росії проти України.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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