У Київводоканалі розповіли, як працюватиме каналізація і де брати воду під час блекауту

Київводоканал не зможе забезпечити автономної роботи всього технологічного обладнання у разі повного блекауту. Жителям столиці розповіли, як працюватиме система подачі та відведення води у Києві та найближчих передмістях у разі тривалих відключень електроенергії. Адже як відомо, електрика та водопостачання пов'язані між собою, і коли пропадає світло, у багатьох будинках відключається й електроенергія.

У Київводоканалі розповіли, як працюватиме каналізація і де брати воду під час блекауту

У Київводоканалі повідомили, що вони не матимуть можливості надавати послуги з централізованого водовідведення протягом тривалого часу без подачі електричної енергії. Без подачі стабільної електрики обладнання водоканалів зможе опрацювати максимум 5-7 днів за рахунок застосування на каналізаційних насосних станціях автономних електростанції (крім Бортницької станції аерації).

Повне припинення електропостачання каналізаційних очисних споруд може призвести до скидання неочищених стічних вод на території Києва та у басейни річок, зокрема у річку Дніпро.

Київводоканал сформував пункти розливу води для наповнення ємностей із подальшим транспортуванням до населення на випадок блекауту. Також проводиться робота щодо придбання генераторів відповідної потужності з метою забезпечення централізованого водопостачання Києва у надзвичайних ситуаціях. Це означає, що водою киян забезпечать, але в якій кількості і протягом якого часу, невідомо.

У Київводоканалі розповіли, як працюватиме каналізація і де брати воду під час блекауту

Кияни закликають створити стратегічний запас води для побутових та технічних потреб, а також помірно споживати воду, особливо у години максимального водоспоживання: з 7:00 до 10:00, з 17:00 до 22:00.

Київводоканал надає послуги з централізованого водопостачання абонентам Києва та прилеглих населених пунктів — Ірпінь, Вишневе, смт Коцюбинське, с. Чайки, с. Хотин, с. Гатне, с. Петропавлівська Борщагівка, с. Софіївська Борщагівка. Послуги з централізованого водовідведення надаються мешканцям Києва та прилеглих населених пунктів: Ірпінь, Вишневе, Вишгород, смт Коцюбинське, смт Чабани, с. Щасливе, с. Гнідін, с. Зазим'я, с. Чайки, с. Софіївська Борщагівка, житлового масиву Микільська Борщагівка.

Раніше повідомлялося, що в Україні відключатимуть електроенергію до кінця березня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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