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2022-12-08
Британія оголосить нові санкції проти РФ у п’ятницю — Bloomberg
Нові обмеження стосуватимуться російських фізичних та юридичних осіб, інформує
Велика Британія оголосить про новий пакет санкцій проти РФ у п'ятницю, 9 грудня. Про це
За словами джерел Bloomberg, санкції стосуватимуться російських фізичних та юридичних осіб, а також будуть спрямовані на перешкоджання обходу вже запроваджених обмежень.
Крім того, санкції торкнуться осіб, пов’язаних з корупцією та порушеннями прав людини.
Анастасія Гурін, ZN.ua