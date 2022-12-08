Британія оголосить нові санкції проти РФ у п’ятницю — Bloomberg

Велика Британія оголосить про новий пакет санкцій проти РФ у п'ятницю, 9 грудня. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, санкції стосуватимуться російських фізичних та юридичних осіб, а також будуть спрямовані на перешкоджання обходу вже запроваджених обмежень.

Крім того, санкції торкнуться осіб, пов’язаних з корупцією та порушеннями прав людини.