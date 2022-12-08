Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією POLITICO

Рейтинг складали журналісти та впливові лідери.

Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією POLITICO
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, оприлюднений виданням POLITICO.

Торік перше місце рейтингу обійняв італійський прем’єр Маріо Драгі, який цього року подав у відставку.

Як зазначає видання, рейтинг, в якому представлено 18 чоловіків та 10 жінок, складається з людей, які мають найбільший вплив на європейську політику. 14 місць у цьому списку займають політики, решта — люди з різних сфер, зокрема дипломати, економісти, освітяни та кліматологи.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін — єдина учасниця рейтингу, якій менше 40 років.

Цьогорічний випуск POLITICO 28 не містить жодного керівника виконавчої влади з Берліна, Лондона, Парижа чи Брюсселя. Список був складений на основі експертних знань та уявлень журналістів POLITICO, а також впливових людей, з якими вони спілкуються, інформує ZN.ua.

Рейтинг поділено на три категорії: «виконавці» — люди, наділені офіційною владою, «руйнівники», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.

«А на верхівці рейтингу – політик, який переосмислює, що означає бути європейцем», — зазначає видання.

Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує — на відміну від попередніх президентів України.

«Лише подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним», — йдеться у присвяченій українському президентові статті.

На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною — ідея, в яку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому.

«Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї — він її отримує, навіть якщо це означає відміну давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій — він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу та важку зиму з захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення українського зерна чи нульові тарифи — запити швидко підписуються. Йому навіть вдалося розбити стіну щодо вступу країни до Євросоюзу, питання, яке було заморожене з 2013 року», — пишуть автори.

До найвпливовіших у категорії «виконавців» за версією POLITICO належать:

  • Роберт Хабек, 53-річний міністр економіки та клімату Німеччини,
  • Крістін Лагард,
  • Крістофер Каволі,
  • Реджеп Таїп Ердоган,
  • Кая Каллас,
  • Денис Редонне,
  • Марін ЛеПен,
  • Айя Кальна,
  • Бьйорн Зайберт.

Лідером «руйнівників» стала італійська прем’єрка Джорджія Мелоні. До цієї ж категорії увійшли:

  • Віктор Орбан («ворог зсередини»),
  • Кір Стармер,
  • Жан-Люк Меланшон,
  • Альберто Нуньєс Фейхоо,
  • Карлос Таварес,
  • Ільва Йоханссон,
  • Кіріакос Міцотакіс
  • та «темний дипломат» Сергій Лавров.

Номером один серед «мрійників» стала 36-річна Санна Марін. Крім неї, до категорії увійшли:

  • Нікола Стерджен,
  • Ерік Хуан,
  • Ельке Ван ден Брандт,
  • Пап Ндіає,
  • Франс Тімерманс,
  • Тєррі Бретон,
  • Сієта ван Кеймпема,
  • Владімір Путін, якого видання назвало «невдахою року».

Нагадаємо, що британська газета Financial Times назвала президента України Володимира Зеленського «Людиною року». За визначенням видання, він втілює стійкість свого народу і «став прапороносцем ліберальної демократії».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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