Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією POLITICO

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, оприлюднений виданням POLITICO .

Торік перше місце рейтингу обійняв італійський прем’єр Маріо Драгі, який цього року подав у відставку.

Як зазначає видання, рейтинг, в якому представлено 18 чоловіків та 10 жінок, складається з людей, які мають найбільший вплив на європейську політику. 14 місць у цьому списку займають політики, решта — люди з різних сфер, зокрема дипломати, економісти, освітяни та кліматологи.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін — єдина учасниця рейтингу, якій менше 40 років.

Цьогорічний випуск POLITICO 28 не містить жодного керівника виконавчої влади з Берліна, Лондона, Парижа чи Брюсселя. Список був складений на основі експертних знань та уявлень журналістів POLITICO, а також впливових людей, з якими вони спілкуються, інформує ZN.ua .

Рейтинг поділено на три категорії: «виконавці» — люди, наділені офіційною владою, «руйнівники», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.

«А на верхівці рейтингу – політик, який переосмислює, що означає бути європейцем», — зазначає видання.

Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує — на відміну від попередніх президентів України.

«Лише подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним», — йдеться у присвяченій українському президентові статті.

На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною — ідея, в яку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому.

«Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї — він її отримує, навіть якщо це означає відміну давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій — він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу та важку зиму з захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення українського зерна чи нульові тарифи — запити швидко підписуються. Йому навіть вдалося розбити стіну щодо вступу країни до Євросоюзу, питання, яке було заморожене з 2013 року», — пишуть автори.

До найвпливовіших у категорії «виконавців» за версією POLITICO належать:

Роберт Хабек, 53-річний міністр економіки та клімату Німеччини,

Крістін Лагард,

Крістофер Каволі,

Реджеп Таїп Ердоган,

Кая Каллас,

Денис Редонне,

Марін ЛеПен,

Айя Кальна,

Бьйорн Зайберт.



Лідером «руйнівників» стала італійська прем’єрка Джорджія Мелоні. До цієї ж категорії увійшли:

Віктор Орбан («ворог зсередини»),

Кір Стармер,

Жан-Люк Меланшон,

Альберто Нуньєс Фейхоо,

Карлос Таварес,

Ільва Йоханссон,

Кіріакос Міцотакіс

та «темний дипломат» Сергій Лавров.

Номером один серед «мрійників» стала 36-річна Санна Марін. Крім неї, до категорії увійшли:

Нікола Стерджен,

Ерік Хуан,

Ельке Ван ден Брандт,

Пап Ндіає,

Франс Тімерманс,

Тєррі Бретон,

Сієта ван Кеймпема,

Владімір Путін, якого видання назвало «невдахою року».

Нагадаємо, що британська газета Financial Times назвала президента України Володимира Зеленського «Людиною року». За визначенням видання, він втілює стійкість свого народу і «став прапороносцем ліберальної демократії».