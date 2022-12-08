В Комітеті Сенату США схвалили резолюцію, яка визнає дії РФ проти українського народу геноцидом

Законодавча ініціатива також підтримує створення трибуналу та проведення міжнародного кримінального розслідування проти Росії, інформує ZN.ua.

В Комітеті Сенату США схвалили резолюцію, яка визнає дії РФ проти українського народу геноцидом
© unsplash/haroldrmendoza

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну російські військові неодноразово доводили, що мають на меті цілеспрямоване знищення українців та позбавлення нашої країни державності. Напередодні резолюцію про визнання дій РФ проти українського народу геноцидом схвалили в Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Комітету.

“Ця резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу, закликає уряд США співпрацювати з нашими союзниками, щоби запобігти майбутнім актам геноциду, а також підтримує розслідування, щоби притягнути за ці жахливі злочини до відповідальності. Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання”, – заявив автор законодавчої ініціативи сенатор Джим Ріш.

Крім засудження дій РФ проти українців, в документі висловлюється підтримка створення трибуналу та проведення міжнародного кримінального розслідування проти Росії, а також міститься заклик до президента США застосувати санкції Глобального Акту Магнітського проти відповідальних за геноцид російських керівників.

Зазначимо, що після ухвалення проекту резолюції в профільному комітеті документ виноситься на загальне голосування до Сенату.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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