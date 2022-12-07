У Фінляндії під час ходи з нагоди Дня Незалежності спалили російський прапор

Акції в столиці країни пройшли спокійно і без інцидентів, інформує ZN.ua.

У Фінляндії під час ходи з нагоди Дня Незалежності спалили російський прапор
© Yle

У День святкування Незалежності Фінляндії в столиці країни Ґельсінкі на одній із масових акцій на знак протесту проти варварської політики Росії щодо України демонстранти спалили російський прапор перед воротами цвинтаря Хієтаніямі. Про це повідомляє видання Yle.

Загалом у вівторок у Ґельсінкі відбулося щонайменше чотири акції з нагоди Дня незалежності. Наймасштабнішою стала хода «Ґельсінкі без нацистів» — за оцінками поліції, яка забезпечувала порядок під час акції, участь в ній взяли близько 1500 людей.

Свої марші провели і ультраправі націоналістичні організації «Suomi her??» («Фінляндія прокидається») та «612», проте учасників вони налічували значно менше.

Поліція заявила, що цьогоріч масові акції пройшли на диво спокійно, жодного демонстранту затримано не було. Торік під час демонстрацій поліція заарештувала 21 особу.

Фінляндія, яка перебувала у складі Російської імперії, оголосила незалежність 6 грудня 1917 року.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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