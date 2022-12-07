Українська журналістка відмовилась від німецької премії, щоб не розділяти її з російським пропагандистом

Українська журналістка Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Palm Foundation за свободу слова через те, що організатори вирішили поділити нагороду між нею та російським пропагандистом Алєксеєм Венедиктовим. Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, організатори вирішили розділити премію між українкою та росіянином, «Україна, Росія, символізм, "обидві країни постраждали"». Проте жінка відмовилась.

«Я не уявляю, як би я могла фізично стати на одну сцену та розділити одну нагороду з Венедиктовим. Зі службовим лібералом Кремля, політтехнологом, який не раз просував кремлівську пропаганду, публічно називав Путіна своїм “єдиним начальником”, що хвалився зв’язками з Лавровим, Пєсковим, та іншими функціонерами, і так далі», – заявила журналістка.