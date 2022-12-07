Україна і НАТО посилять співпрацю в галузі ВПК та аерокосмічних технологій

У Брюсселі відбулося засідання Комітету НАТО з питань партнерства і кооперативної безпеки, в якому взяла участь і українська делегація, інформує ZN.ua.

Україна і НАТО посилять співпрацю в галузі ВПК та аерокосмічних технологій

Україна продовжує свій шлях до НАТО, посилюючи співпрацю з Альянсом у різних аспектах безпекової діяльності. Черговий крок у цьому напрямку було зроблено під час засідання Комітету НАТО з питань партнерства і кооперативної безпеки, що відбулось у Брюсселі. Там було узгоджено майбутнє співробітництво сторін з відновлення економіки України, а також поглиблення зв’язків у галузі військово-промислового комплексу та аерокосмічних технологій. Про підсумки зустрічі повідомило Мінекономіки на офіційному сайті.

За інформацією відомства, засідання у Брюсселі відвідав заступник міністра економіки України Ігор Фоменко. Він зазначив, що першочергово обговорювалися способи та заходи з якнайшвидшого відновлення енергетичної та критичної інфраструктури, яка була пошкоджена російськими обстрілами.

“Відтак, ключовими темами заходу стало післявоєнне відновлення країни та економіки. Розвиток ВПК, військових та аерокосмічних технологій, military-tech визначено нами серед пріоритетних напрямків, покликаних стати драйверами зростання економіки. І основу для майбутнього зростання ми маємо закладати, зокрема й у співпраці з партнерами, вже сьогодні. За підсумками засідання можна говорити про посилення діалогу щодо реалізації спільних планів з відновлення”, – зазначив Фоменко.

Також в Мінекономіки повідомили, що українська сторона під час обговорень підняла питання надання додаткових систем ППО.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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