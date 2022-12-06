РФ шукає шляхи заморозити війну в Україні: Блінкен пояснив, чому не можна цього допустити

Україні потрібен справедливий і міцний мир, наголошує державний секретар США, інформує ZN.ua.

РФ шукає шляхи заморозити війну в Україні: Блінкен пояснив, чому не можна цього допустити
© Офіс президента

Росія шукає можливість заморозити війну проти України, щоб мати час підготуватися до нової атаки. Не можна дозволити агресорові зробити це, наголошує державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Росіяни намагаються знайти фальшивий вихід із нинішньої ситуації, мовляв, давайте припинимо вогонь, давайте просто заморозимо все як є, отримаємо заморожений конфлікт, ніколи не вестимемо переговори щодо захопленої території, і продовжимо утримувати її. Відпочинимо, переоснастімося, перегрупуймося та знову атакуватимемо», - наголосив політик, виступаючи на конференції WSJ CEO Summit.

На думку Блінкена, агресор посилить спроби заморозити війну, якщо йому не вдасться «змусити український народ опустити руки», адже зараз українці демонструють «неймовірну стійкість».

Війна між Росією та Україною закінчиться за столом переговорів, переконаний держсекретар США, однак потрібен «справедливий і міцний, а не фальшивий мир».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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