Посольства України продовжують отримувати погрози, цього разу у Румунії та Данії

Глава МЗС закликав організаторів акції терору припинити цю кампанію, бо вона не має сенсу, інформує ZN.ua.

Посольства України продовжують отримувати погрози, цього разу у Румунії та Данії
© Посольство України в Данії

Міністерств закордонних справ зафіксувало два нові випадки погроз посольствам України за кордоном — у Румунії та Данії, повідомив під час брифінгу у вівторок, 6 грудня, глава відомства Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що щодо українських посольств та консульств було розгорнуто цілу кампанію терору та залякування.

“Пакет із вибухівкою у Мадриді, закривавлені листи з очима тварин в інших столицях – можу лише повторити для всіх ворогів української дипломатії та України: вам не вдасться налякати чи зупинити нас”, - заявив він.

Кулеба повідомив, що сьогодні листи з погрозами отримали посольства в Румунії та посольство України в Данії.

“Усіх, хто продовжує надсилати ці пакети, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися та не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого цим ви не досягнете”, - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 30 листопада в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Вибухівка була в конверті, який призначався послу, та який розпакував працівник диппредставництва. Під час детонації він отримав поранення. Наступного дня такі посилки відправили в іспанську компанію Instalaza, яка виробляє, зокрема, зброю для України, на авіабазу в Торрехон-де-Ардосі, прем'єру країни Педро Санчесу та Міноборони.

Водночас уже 2 грудня посольствам та консульствам України у різних країнах Європи почали надходити листи із очима тварин. Пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Напередодні речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що було зафіксовано 21 випадок погроз посольствам та консульствам України у 12 країнах.


Ірина Знась, ZN.ua





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