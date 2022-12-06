Російські мародери відзначилися українським подарунком зраднику Царьову: фото "трофея"

Проросійський колаборант і сепаратист Олег Царьов отримав від російських окупантів так званий "трофей" - дві виделки, які ті змародерили в Україні, інформує Апостроф .

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Державний зрадник Царьов опублікував фотографію з двома виделками, на яких вигравіювано український герб, і підписав, що це йому російські окупанти привезли "трофей" з фронту.

Як відомо, трофеями на війні вважаються захоплені в противника озброєння, техніка чи інше військове майно, однак у країні-терористці Росії, де зараз переховується сепаратист, навіть виделки слугують так званим "військовим трофеєм".

Також Царьов в описі до фото додав: "Але що тепер з ними робити". І люди в коментарях йому порадили доволі непогані варіанти:

"надіслати Путіну, нехай він одну вилку встромить у ж*** Шойгу, а другу - у Герасимова. Шкода, що немає третьої вилки для самоін'єкції";

"собі в дупу засунь, зраднику!";

"армія бомжів, виделки додому привезли";

Нагадаємо, Олег Царьов - це сепаратист, пропагандист і держзрадник, оголошений у розшук за публічні заклики до умисних дій для зміни території та державного кордону України, а також повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ. Також він був у членом "Партії регіонів" на одному з мажоритарних округів Дніпропетровщини, противником вступу України до НАТО і виступав за зближення з Росією.