Російські мародери відзначилися українським подарунком зраднику Царьову: фото "трофея"

Проросійський колаборант і сепаратист Олег Царьов отримав від російських окупантів так званий "трофей" - дві виделки, які ті змародерили в Україні, інформує Апостроф.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Державний зрадник Царьов опублікував фотографію з двома виделками, на яких вигравіювано український герб, і підписав, що це йому російські окупанти привезли "трофей" з фронту.

Як відомо, трофеями на війні вважаються захоплені в противника озброєння, техніка чи інше військове майно, однак у країні-терористці Росії, де зараз переховується сепаратист, навіть виделки слугують так званим "військовим трофеєм".

Також Царьов в описі до фото додав: "Але що тепер з ними робити". І люди в коментарях йому порадили доволі непогані варіанти:

  • "надіслати Путіну, нехай він одну вилку встромить у ж*** Шойгу, а другу - у Герасимова. Шкода, що немає третьої вилки для самоін'єкції";
  • "собі в дупу засунь, зраднику!";
  • "армія бомжів, виделки додому привезли";

Нагадаємо, Олег Царьов - це сепаратист, пропагандист і держзрадник, оголошений у розшук за публічні заклики до умисних дій для зміни території та державного кордону України, а також повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ. Також він був у членом "Партії регіонів" на одному з мажоритарних округів Дніпропетровщини, противником вступу України до НАТО і виступав за зближення з Росією.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Блок рекламы


Похожие новости
У День ЗСУ з російського полону повернулися 60 бійців: фото та відеоУ День ЗСУ з російського полону повернулися 60 бійців: фото та відео
Які літаки могли потрапити під удар на авіабазі у Курську: фото з супутникаЯкі літаки могли потрапити під удар на авіабазі у Курську: фото з супутника
Під обстріл окупантів потрапив монастир УПЦ МП: фото та відеоПід обстріл окупантів потрапив монастир УПЦ МП: фото та відео
Іспанська поліція вилучила ще три конверти з очима тварин, які адресувались українським консульствамІспанська поліція вилучила ще три конверти з очима тварин, які адресувались українським консульствам
Можуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофактМожуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофакт
СБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фотоСБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фото
Російські ЗМІ повідомили про атаку дронів на авіабазу «Енгельс» у Саратовській областіРосійські ЗМІ повідомили про атаку дронів на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області
Нерозривний зв’язок: Залужний подякував українським волонтерам з допомогу арміїНерозривний зв’язок: Залужний подякував українським волонтерам з допомогу армії
Докази для Гааги: як виглядає "цвинтар ракет" у Харкові, фото та відеоДокази для Гааги: як виглядає "цвинтар ракет" у Харкові, фото та відео
Жінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожуєЖінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожує
Последние новости
Подгружаем последние новости