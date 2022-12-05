Україна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромах

Мова йде про вибухи, які напередодні сталися на летовищах у Рязанській та Саратовській областях РФ, інформує ZN.ua.

Україна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромах
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Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, на брифінгу в Брюсселі, коментуючи інциденти на двох аеродромах під російською Рязанню та в Енгельсі, заявив, що Україна має повне право на оборону своєї країни. Про це повідомляє Європейська правда.

У відповідь на прохання надати оцінку інцидентів на двох російських аеродромах глибоко в тилу РФ, які кореспондент назвав новим витком у війні, Стано зазначив, що у ЄС завжди утримуються від коментування розвитку подій на полі бою.

Але водночас речник додав, що Україна має повне право на оборону у незаконній агресивній війні, яку проти неї веде Росія.

"Україна веде законну оборонну війну. Україна переживає жорстоку незаконну атаку. Україна має абсолютне право, що зафіксовано також у міжнародному праві, захищатись від цієї агресії, захищати свій народ та свої території. Тому Євросоюз та держави-члени підтримують Україну різними засобами: фінансовими, економічними та військовими", - наголосив Сано.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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