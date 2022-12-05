Удар по Кривому Рогу: росіяни влучили у найбільший гірничо-металургійний комплекс країни

Є постраждалі. На підприємстві закликають не публікувати фото та відео, інформує ZN.ua.

Російські військові під час нічної атаки по Кривому Рогу влучили у підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" - найбільший гірничо-металургійний комплекс країни. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє пресслужба підприємства.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства здійснили ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі, - йдеться в повідомленні компанії. - Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу".

Наразі на місці працюють рятувальники, постраждалим надається необхідна допомога.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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