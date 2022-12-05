Politico: Пентагон і оборонпром США намагаються вирішити проблему виробництва зброї для України

Шматок Берлінської стіни стоїть на видноті в бібліотеці і музеї, присвяченому спадщині Рональда Рейгана і ролі, яку він зіграв у розпаді СРСР. Але у ці вихідні, коли лідери оборонного сектору США зібралися на щорічний Національний оборонний форум Рейгана, було стійке відчуття, що гіркі старі часи повернулися. Однак, Америка і її союзники в Європі ще не почали боротися з викликом в повну силу.

Конгресмени і директори оборонно-промислових компаній підтвердили, що розглядають Китай як довгострокову загрозу. Однак, цю проблему відсунули на другий план через необхідність вирішити іншу проблему, появу якої ще рік тому ніхто й уявити собі не міг. І це гаряча війна, яку Росія розв’язала проти України. Ця війна створила серйозні проблеми як для Пентагону, так і для оборонної промисловості США , - пише Politico .

«Конфлікт високого рівня споживає велику кількість боєприпасів і зброї. Ми вивчаємо обмеження ланцюгів забезпечення і поки що не знайшли рішення», - сказав заступник міністра оборони США з питань фінансування Майк МкКорд.

Пентагон і представники оборонної промисловості кажуть, що нарешті активізували зусилля для заміни зброї, яка була передана Україні. Критично важливо поповнити виснажені запаси для стримування Китаю або іншого потенційного ворога у подальші роки.