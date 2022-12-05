Politico: Пентагон і оборонпром США намагаються вирішити проблему виробництва зброї для України

У Вашингтоні попереджають, що поставити американське виробництво зброї на «воєнні рейки» не вдасться за день, інформує ZN.ua.

Politico: Пентагон і оборонпром США намагаються вирішити проблему виробництва зброї для України
© Википедия

Шматок Берлінської стіни стоїть на видноті в бібліотеці і музеї, присвяченому спадщині Рональда Рейгана і ролі, яку він зіграв у розпаді СРСР. Але у ці вихідні, коли лідери оборонного сектору США зібралися на щорічний Національний оборонний форум Рейгана, було стійке відчуття, що гіркі старі часи повернулися. Однак, Америка і її союзники в Європі ще не почали боротися з викликом в повну силу.

Конгресмени і директори оборонно-промислових компаній підтвердили, що розглядають Китай як довгострокову загрозу. Однак, цю проблему відсунули на другий план через необхідність вирішити іншу проблему, появу якої ще рік тому ніхто й уявити собі не міг. І це гаряча війна, яку Росія розв’язала проти України. Ця війна створила серйозні проблеми як для Пентагону, так і для оборонної промисловості США, - пише Politico.

«Конфлікт високого рівня споживає велику кількість боєприпасів і зброї. Ми вивчаємо обмеження ланцюгів забезпечення і поки що не знайшли рішення», - сказав заступник міністра оборони США з питань фінансування Майк МкКорд.

Пентагон і представники оборонної промисловості кажуть, що нарешті активізували зусилля для заміни зброї, яка була передана Україні. Критично важливо поповнити виснажені запаси для стримування Китаю або іншого потенційного ворога у подальші роки.

«Питання дуже термінове. Конгрес відправляє мільярди доларів Департаменту оборони, а ми укладаємо необхідні контракти, я б сказав, втричі швидше, ніж зазвичай», - сказала Секретар Армії США Крістін Вормут.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Український ударний безпілотник перебуває на останній стадії випробувань – «Укроборонпром»Український ударний безпілотник перебуває на останній стадії випробувань – «Укроборонпром»
Вартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічіВартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічі
Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рікКабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік
Ані вибухівка, ні інші насильницькі дії не змусять нас відмовитись від підтримки України — міністерка оборони ІспаніїАні вибухівка, ні інші насильницькі дії не змусять нас відмовитись від підтримки України — міністерка оборони Іспанії
Жінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожуєЖінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожує
BBC: Чому Росія скоює воєнний злочин, коли обстрілює електромережі України?BBC: Чому Росія скоює воєнний злочин, коли обстрілює електромережі України?
Блокували вивіз зерна з України: СБУ викрила високопосадовців митниці, фотоБлокували вивіз зерна з України: СБУ викрила високопосадовців митниці, фото
Постачання зброї Україні підтримує половина громадян ЄС – опитуванняПостачання зброї Україні підтримує половина громадян ЄС – опитування
Вступ України до ЄС продовжує підтримувати більшість європейців – EupinionsВступ України до ЄС продовжує підтримувати більшість європейців – Eupinions
Сі Цзіньпін закликав до припинення війни РФ проти України шляхом мирних переговорівСі Цзіньпін закликав до припинення війни РФ проти України шляхом мирних переговорів
Последние новости
Подгружаем последние новости