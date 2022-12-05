Екс-керівник банку рф, який допомагав сальдо вводити "рублеву зону", затриманий у Херсоні: що відомо

У Херсоні затримано колишнього зрадника, який допомагав ворогові ввести в місті "рублеву зону".

Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ .

"Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольної Росії "Міжнародного розрахункового банку", яка відкривала свої "відділення" в окупованих районах півдня України", - йдеться у повідомленні.

Гауляйтер Сальдо завдяки цій "фінустанові" планував облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" Росії, таким чином запровадити "рублеву зону".

Більша частина грошей мала йти на фінансування війни проти України.

Таке завдання від ворога виконував колишній працівник місцевого банку, на початку вторгнення він добровільно допомагав росіянам.

Після звільнення Херсона зрадник намагався сховатися в одній із лікарень міста, але його затримали СБУ .

Раніше Державне бюро розслідувань затримало "заступника міського голови" Херсона із команди колаборанта Сальдо.

Про це повідомляється на сайті відомства. До російського вторгнення урядовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради.

Після окупації Херсона він почав працювати на окупанта та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Він брав участь у організації підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів послуги ЖКГ.

Крім того, він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.