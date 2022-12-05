Путін має бути притягнутий до відповідальності — Макрон

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що ракетний терор проти критичної інфраструктури України - воєнні злочини Росії, за які її лідера Владіміра Путіна потрібно притягти до відповідальності. Про це він сказав під час інтерв'ю CBS News.

"Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів, - відповів Макрон на питання про те, чи варто притягти Путіна до відповідальності. - І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".