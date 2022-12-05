Тайра присвятила премію за гуманістичне служіння вбитому окупантами письменнику Вакуленку

Парамедикиня наголосила, що культура також є зброєю у боротьбі із ворогом, інформує ZN.ua.

Тайра присвятила премію за гуманістичне служіння вбитому окупантами письменнику Вакуленку

Парамедикиня, волонтерка и доброволець Юлія Паєвська («Тайра») отримала премію Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів». Паєвська присвятила нагороду дитячому письменнику Володимиру Вакуленку, якого російські загарбники вбили під час окупації Харківщини.

Нагороду вручили в межах щорічного міжнародного форуму «Via Carpatia» у Львові, повідомляє «Укрінформ».

Ініціатор форуму Микола Княжицький зауважив, що зазвичай премію отримували інтелектуали, люди, які відстоюють цінності демократії у мирний час. Однак в умовах війни гуманістичне служіння – це служити в ЗСУ, допомагати військовим і цивільним, берегти цінності та Україну. Уособленням усіх цих якостей є парамедикиня Паєвська.

Лауреатка ж зізналася, що відзначення премією Вінценза для неї цілковита несподіванка та велика честь. Тайра згадала, що в одному з посібників зі східної медицини прочитала, що «на світі немає нічого, що не могло би стати ліками», і тоді ж зрозуміла, що на світі немає нічого, що не може стати зброєю.

«Для мене зараз у першу чергу зброя – це культура. Ми можемо подивитися, що роблять окупанти, коли заходять у село чи місто: вони винищують усі пам’ятки культури, музеї, книги, а що найгірше – вбивають наших представників культури», - сказала Паєвська.

Вона нагадала, що нещодавно в Ізюмі знайшли тіло Володимира Вакуленка, вбитого окупантами. Дитячого письменника застрелили з пістолета Макарова та поховали у братській могилі під №319. У Вакуленка залишився маленький син.

«Я не думаю, що я достойна цієї великої премії. Але я це приймаю як велику честь і присвячую її Володимиру Вакуленку і всім діячам культури, які були замордовані і вбиті московськими окупантами», - додала волонтер.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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