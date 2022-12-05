Кремлівський режим намагався відправити на війну сина екс-співробітника КДБ Литвиненка

Про це повідомив сам Анатолій.

Кремлівський режим намагався відправити на війну сина екс-співробітника КДБ Литвиненка
© pixabay/juergen-polle

Син Олександра Литвиненка повідомив про те, що до квартири його родини у Москві, де він не був 20 років, прийшли офіцери російської армії, щоби вручити йому повістку в армію. Про це повідомляє "Польське радіо".

«Їхня мета була відправити мене на війну», — написав Анатолій Литвиненко. Він також заявив, що його ставлення до російської держави таке, що його ім'я неодмінно буде на початку списку людей, яких Москва захоче відправити в Україну як гарматне м'ясо.

Батько Анатолія звинуватив Владіміра Путіна у вибухах в російських містах, які мали стати приводом для початку війни у Чечні. Олександр Литвиненко також звинуватив Путіна в корупції та утриманні загонів убивць, які діяли у всьому світі.

Колишній співробітник КДБ Олександр Литвиненко втік з Росії в 2000 році, а через шість років отруївся радіоактивним полонієм. 2021 року Європейський суд з прав людини підтвердив висновки британської судової системи та встановив, що вбивство колишнього офіцера КДБ скоїли російські спецслужби.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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