Росія готувалася до «чисток» українців у разі успішного вторгнення – доповідь RUSI
Населення планували розділити на чотири групи; тих, кого не можна було б схилити до співпраці – знищити, інформує
Російські спецслужби готували план «упокорення» населення після окупації всієї України, йдеться у
Авторами доповіді стали дослідники RUSI Джек Уотлінг і Нік Рейнолдс, колишній радник керівників міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки України Олександр Данилюк, та екскомандувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський.
Кремль виходив з того, що після блискавичного удару українські урядовці втечуть або будуть захоплені, а суспільство не встигне мобілізуватися для спротиву вторгненню.
Окремо ставилося завдання захопити або знищити учасників Революції Гідності 2013-2014 років. Водночас ФСБ Росії мала затримати місцевих функціонерів і забезпечити фільтрацію цивільного населення.
Українців планувалося поділити на чотири основні категорії:
- Непримиренні – підлягають фізичній ліквідації;
- Нелояльно налаштовані – потрібно переконати чи залякати;
- Нейтральні – можна схилити до співпраці;
- Повністю лояльні – залучити до співпраці.
У доповіді також йдеться, що важливим елементом плану повномасштабного вторгнення до України було схилення до зради вищого командного складу ЗСУ.