Росія готувалася до «чисток» українців у разі успішного вторгнення – доповідь RUSI

Російські спецслужби готували план «упокорення» населення після окупації всієї України, йдеться у доповіді британського Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI).

Авторами доповіді стали дослідники RUSI Джек Уотлінг і Нік Рейнолдс, колишній радник керівників міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки України Олександр Данилюк, та екскомандувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський.

Кремль виходив з того, що після блискавичного удару українські урядовці втечуть або будуть захоплені, а суспільство не встигне мобілізуватися для спротиву вторгненню.

Окремо ставилося завдання захопити або знищити учасників Революції Гідності 2013-2014 років. Водночас ФСБ Росії мала затримати місцевих функціонерів і забезпечити фільтрацію цивільного населення.

Українців планувалося поділити на чотири основні категорії:

Непримиренні – підлягають фізичній ліквідації;

Нелояльно налаштовані – потрібно переконати чи залякати;

Нейтральні – можна схилити до співпраці;

Повністю лояльні – залучити до співпраці.

У доповіді також йдеться, що важливим елементом плану повномасштабного вторгнення до України було схилення до зради вищого командного складу ЗСУ.