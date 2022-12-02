Росія готувалася до «чисток» українців у разі успішного вторгнення – доповідь RUSI

Населення планували розділити на чотири групи; тих, кого не можна було б схилити до співпраці – знищити, інформує ZN.ua.

Росія готувалася до «чисток» українців у разі успішного вторгнення – доповідь RUSI
© Getty Images

Російські спецслужби готували план «упокорення» населення після окупації всієї України, йдеться у доповіді британського Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI).

Авторами доповіді стали дослідники RUSI Джек Уотлінг і Нік Рейнолдс, колишній радник керівників міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки України Олександр Данилюк, та екскомандувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський.

Кремль виходив з того, що після блискавичного удару українські урядовці втечуть або будуть захоплені, а суспільство не встигне мобілізуватися для спротиву вторгненню.

Окремо ставилося завдання захопити або знищити учасників Революції Гідності 2013-2014 років. Водночас ФСБ Росії мала затримати місцевих функціонерів і забезпечити фільтрацію цивільного населення.

Українців планувалося поділити на чотири основні категорії:

  • Непримиренні – підлягають фізичній ліквідації;
  • Нелояльно налаштовані – потрібно переконати чи залякати;
  • Нейтральні – можна схилити до співпраці;
  • Повністю лояльні – залучити до співпраці.

У доповіді також йдеться, що важливим елементом плану повномасштабного вторгнення до України було схилення до зради вищого командного складу ЗСУ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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