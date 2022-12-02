В Офісі президента назвали кількість втрат української армії
Цифра вдесятеро менша за кількість втрат ворога.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія втратила від 10 до 12,5-13 тисяч захисників. Такі цифри
«У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які називає Верховний головнокомандувач. І вони в нас сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих», — сказав Подоляк.
Він додав, що очевидним є той факт, що Урсула фон дер Ляєн помилилась, відтак згодом допис було видалено.
Подоляк також назвав втрати, які понесла російська сторона. За його словами, РФ втратила практично всю свою контрактну армію, наразі втрати наближаються до 100 тисяч загиблих, ще більше військових та найманців — поранені, здалися у полон, втекли тощо.