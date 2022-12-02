В Офісі президента назвали кількість втрат української армії

Цифра вдесятеро менша за кількість втрат ворога.

В Офісі президента назвали кількість втрат української армії
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія втратила від 10 до 12,5-13 тисяч захисників. Такі цифри в ефірі 24 каналу назвав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи допис голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Twitter 30 листопада з інформацією про те, що Україна нібито втратила у війні з Росією близько 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних, який було видалено за кілька годин.

«У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які називає Верховний головнокомандувач. І вони в нас сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих», — сказав Подоляк.

Він додав, що очевидним є той факт, що Урсула фон дер Ляєн помилилась, відтак згодом допис було видалено.

Подоляк також назвав втрати, які понесла російська сторона. За його словами, РФ втратила практично всю свою контрактну армію, наразі втрати наближаються до 100 тисяч загиблих, ще більше військових та найманців — поранені, здалися у полон, втекли тощо.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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