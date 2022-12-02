В Офісі президента назвали кількість втрат української армії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія втратила від 10 до 12,5-13 тисяч захисників. Такі цифри в ефірі 24 каналу назвав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи допис голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Twitter 30 листопада з інформацією про те, що Україна нібито втратила у війні з Росією близько 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних, який було видалено за кілька годин.

«У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які називає Верховний головнокомандувач. І вони в нас сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих», — сказав Подоляк.

Він додав, що очевидним є той факт, що Урсула фон дер Ляєн помилилась, відтак згодом допис було видалено.