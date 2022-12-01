Блокували вивіз зерна з України: СБУ викрила високопосадовців митниці, фото

Керівництво Київської, Львівської та Чернівецької митниць організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення оптових партій зерна, яке йшло на експорт до країн Євросоюзу

Про це інформує прес-центр СБ України

За різні суми хабарів митники гарантували представникам агрокомпаній безперешкодне оформлення товарів сільгоспризначення, інформує Апостроф.

Окрім того, вони також вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави.

У разі відмови сплачувати "данину" для підприємців створювалися штучні перешкоди під час проведення митних процедур та робили бюрократичні відмови у провезенні продукції.

Щодня організатори схеми одержували прибутки у сотні тисяч гривень.

Задокументовано факт вимагання грошей заступником начальника митного поста "Спеціалізований" у столичному регіоні, який вимагав кошти у бізнесмена, що з початку повномасштабного вторгнення РФ пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. Аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар.

Співробітники СБУ затримали чиновника на гарячому під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників оборудки.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста "Городок" на Львівщині.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.


Олексій Руденко, Апостроф





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