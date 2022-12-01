Вступ України до ЄС продовжує підтримувати більшість європейців – Eupinions
Але, порівняно з березнем, ця підтримка трохи знизилася, інформує
За прийняття України до Європейського Союзу все ще виступає більшість громадян ЄС,
«Трохи менше двох третин респондентів у ЄС зазначили, що вони підтримують цей крок, що на шість процентних пунктів менше, ніж у березні», – йдеться у результатах дослідження.
Рівень підтримки залишається найвищим у Польщі (82%), за нею йде Іспанія (78%). Натомість Німеччина демонструє найбільший ступінь скептицизму. Кількість німців, які підтримують вступ України до ЄС, скоротилася до 55% з 61% у березні.