Вступ України до ЄС продовжує підтримувати більшість європейців – Eupinions

Але, порівняно з березнем, ця підтримка трохи знизилася, інформує ZN.ua.

Вступ України до ЄС продовжує підтримувати більшість європейців – Eupinions
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За прийняття України до Європейського Союзу все ще виступає більшість громадян ЄС, свідчать результати опитування сервісу Eupinions (належить німецькому фонду Bertelsmann Stiftung), проведеного у вересні серед 13 204 жителів Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі та Іспанії – його результати репрезентативні для всього ЄС, зазначають соціологи.

«Трохи менше двох третин респондентів у ЄС зазначили, що вони підтримують цей крок, що на шість процентних пунктів менше, ніж у березні», – йдеться у результатах дослідження.

Рівень підтримки залишається найвищим у Польщі (82%), за нею йде Іспанія (78%). Натомість Німеччина демонструє найбільший ступінь скептицизму. Кількість німців, які підтримують вступ України до ЄС, скоротилася до 55% з 61% у березні.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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