Раніше ми не мали такої підтримки: країни НАТО нададуть Україні артилерію, бронемашини і не тільки – Кулеба

Україна закликає союзників ухвалити рішення про надання також танків західного зразка, інформує ZN.ua.

Раніше ми не мали такої підтримки: країни НАТО нададуть Україні артилерію, бронемашини і не тільки – Кулеба
© NATO/Flickr

Країни НАТО продовжать надавати підтримку Україні та за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ у Бухаресті оголосили про нові пакети допомоги. Про це у своєму Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«На цій зустрічі були оголошені нові внески країн в нашу енергетичну безпеку, трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини – це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні Сили», – сказав міністр.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Байден готовий говорити з Путіним про припинення війни в Україні, але за низки умовБайден готовий говорити з Путіним про припинення війни в Україні, але за низки умов
Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рікКабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік
Німеччина передала Україні надводні безпілотники, спальні мішки та автівки «швидкої допомоги»Німеччина передала Україні надводні безпілотники, спальні мішки та автівки «швидкої допомоги»
Ані вибухівка, ні інші насильницькі дії не змусять нас відмовитись від підтримки України — міністерка оборони ІспаніїАні вибухівка, ні інші насильницькі дії не змусять нас відмовитись від підтримки України — міністерка оборони Іспанії
Жінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожуєЖінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожує
Лукашенка схиляють до відкритої участі у війні в УкраїніЛукашенка схиляють до відкритої участі у війні в Україні
BBC: Чому Росія скоює воєнний злочин, коли обстрілює електромережі України?BBC: Чому Росія скоює воєнний злочин, коли обстрілює електромережі України?
Міноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в УкраїніМіноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні
Блокували вивіз зерна з України: СБУ викрила високопосадовців митниці, фотоБлокували вивіз зерна з України: СБУ викрила високопосадовців митниці, фото
Запеклі бої на сході продовжуються: карта війни в Україні на 1 грудняЗапеклі бої на сході продовжуються: карта війни в Україні на 1 грудня
Последние новости
Подгружаем последние новости