Новостей.COM ⇒
2022-12-01
Раніше ми не мали такої підтримки: країни НАТО нададуть Україні артилерію, бронемашини і не тільки – Кулеба
Україна закликає союзників ухвалити рішення про надання також танків західного зразка, інформує
© NATO/Flickr
Країни НАТО продовжать надавати підтримку Україні та за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ у Бухаресті оголосили про нові пакети допомоги. Про це у своєму Facebook
«На цій зустрічі були оголошені нові внески країн в нашу енергетичну безпеку, трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини – це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні Сили», – сказав міністр.
Юлія Лавришин, ZN.ua