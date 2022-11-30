У Харкові та області розглядають питання скорочення комендантської години

Зараз на Харківщині комендантська година триває з 22:00 до 6:00, інформує ZN.ua.

У Харкові та області розглядають питання скорочення комендантської години
© Олег Синєгубов/Telegram

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у регіоні планують змінити тривалість комендантської години. Пропонується, щоб комендантська година тривала з 23:00 до 5:00. Про це очільник обласної адміністрації повідомив під час телемарафону.

"Багато людей повертаються. У зв’язку з цим ми навіть розглядаємо питання щодо зміни дії комендантської години", - сказав Синєгубов.

За його словами, зараз є низка пропозицій від представників бізнесу, від громадян щодо зміни часу комендантської години - з 23:00 до 5:00.

"Аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. Ці пропозиції наразі розглядаємо разом із військовими та профільними службами", - підсумував очільник ОВА.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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