У Міноборони оцінили шанси Росії виснажити українську ППО

Там наголосили, що у нас все ще недостатньо установок, аби захиститися від атак ворога, інформує ZN.ua.

У Міноборони оцінили шанси Росії виснажити українську ППО
© Олексій Резніков / Twitter

Позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько заявив, що за сьогоднішніх умов російським військових не вдасться з допомогою ракетних обстрілів виснажити українську ППО. На своїй сторінці в Facebook він нагадав, що нашій країні для оборони потрібні не лише протиповітряні системи, але й протиракетні.

"З хорошого – росіяни намагаються виснажити запас наших ракет, але за нинішніх тенденцій у них не вийде", – уточнив він, додавши, що поганим є те, що кількість установок в Україні все ще недостатня для ефективного захисту різних об'єктів, по яких б'ють окупанти.

Копитько пояснив, що "зробити ситуацію помітно кращою" може постачання Україні кількох установок NASAMS і хоча б однієї IRIS-T SLM. Адже в руках наших військових ці системи "надзвичайно ефективні й роблять ракетні атаки для Росії дуже дорогим задоволенням з непередбачуваним результатом".

Також Копитько зауважив, що російські окупанти "досить швидко адаптуються". Про це, за його словами, свідчить кожен новий наліт. Тож в Міноборони вважають, що окупанти "шукатимуть спосіб поставити на потік масові удари порівняно недорогими агрегатами на кшталт іранських, причому з несподіваних напрямків".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Військові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-ФасоВійськові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-Фасо
Блок рекламы


Похожие новости
«Деградація Європи» та «миротворча місія РФ»: у Росії вирішили, про що знімати кіно«Деградація Європи» та «миротворча місія РФ»: у Росії вирішили, про що знімати кіно
Латвія вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах в РосіїЛатвія вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах в Росії
На накопичення нового боєкомплекту ракет Росії потрібно приблизно два тижні – експертНа накопичення нового боєкомплекту ракет Росії потрібно приблизно два тижні – експерт
Сотні танків та БТР: в Росії показали могильник розбитої в Україні технікиСотні танків та БТР: в Росії показали могильник розбитої в Україні техніки
Скільки б часу воювали Німеччина та Франція у разі нападу росії: дослідження показало сумний результатСкільки б часу воювали Німеччина та Франція у разі нападу росії: дослідження показало сумний результат
Саме Україні потрібна ПРО Patriot: в Міноборони Польщі навели свої аргументиСаме Україні потрібна ПРО Patriot: в Міноборони Польщі навели свої аргументи
Іран передає Росії креслення та компоненти для безпілотників – CNNІран передає Росії креслення та компоненти для безпілотників – CNN
Ризик зростає: у Чехії готуються до можливої війни НАТО проти Росії
Україна очікує на позицію ЄС щодо можливих опцій створення спецтрибуналу для Росії – КориневичУкраїна очікує на позицію ЄС щодо можливих опцій створення спецтрибуналу для Росії – Кориневич
Росії вистачить ракет ще на три масовані обстріли — ЗМІРосії вистачить ракет ще на три масовані обстріли — ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости