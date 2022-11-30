У Міноборони оцінили шанси Росії виснажити українську ППО

Позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько заявив, що за сьогоднішніх умов російським військових не вдасться з допомогою ракетних обстрілів виснажити українську ППО. На своїй сторінці в Facebook він нагадав, що нашій країні для оборони потрібні не лише протиповітряні системи, але й протиракетні.

"З хорошого – росіяни намагаються виснажити запас наших ракет, але за нинішніх тенденцій у них не вийде", – уточнив він, додавши, що поганим є те, що кількість установок в Україні все ще недостатня для ефективного захисту різних об'єктів, по яких б'ють окупанти.

Копитько пояснив, що "зробити ситуацію помітно кращою" може постачання Україні кількох установок NASAMS і хоча б однієї IRIS-T SLM. Адже в руках наших військових ці системи "надзвичайно ефективні й роблять ракетні атаки для Росії дуже дорогим задоволенням з непередбачуваним результатом".

Також Копитько зауважив, що російські окупанти "досить швидко адаптуються". Про це, за його словами, свідчить кожен новий наліт. Тож в Міноборони вважають, що окупанти "шукатимуть спосіб поставити на потік масові удари порівняно недорогими агрегатами на кшталт іранських, причому з несподіваних напрямків".