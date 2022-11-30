Костін ініціював відкриття справи щодо “слуги” Аллахвердієвої

Депутатка задекларувала дорогі подарунки, але чи були такі можливості в дарувальника, не відомо, інформує ZN.ua.

Костін ініціював відкриття справи щодо “слуги” Аллахвердієвої
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Генеральний прокурор Андрій Костін таки відкрив справу щодо народної депутатки від “Слуги народу” Ірини Аллахвердієвої стосовно можливого незаконного збагачення, повідомив Центр протидії корупції.

“Сталося це лише після того, як ми спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов’язали генпрокурора зареєструвати провадження”, - зазначили в ЦПК.

Тепер питання розслідуватимуть НАБУ і САП.

Нагадаємо, у жовтні генпрокурор відмовився відкривати справу щодо депутатки «Слуги народу» Ірини Аллахвердієвої, яка отримала в подарунок 14,4 млн грн. Перед цим їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник Zenith Defy Midnight за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки.


Ірина Знась, ZN.ua





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