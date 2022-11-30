Юлія Льовочкіна складає мандат народного депутата

Рішення прийнято через сімейні обставини.

Юлія Льовочкіна складає мандат народного депутата
Льовочкіна складає повноваження народної депутатки

Народна депутатка України, членкиня депутатської групи «Платформа за життя та мир» (колишня фракція «ОПЗЖ»), заступниця голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Льовочкіна подала до секретаріату парламенту заяву про складання депутатських повноважень, інформує ZN.ua.

ZN.UA звернулось до пресслужби народної депутатки, де нам підтвердили цю інформацію, повідомивши що дане рішення було прийнято у зв’язку з сімейними обставинами.

«Насамперед я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинами» - процитували Юлію Льовочкіну у пресслужбі.

Льовочкіна обиралась народною депутаткою Верховної Ради чотирьох скликань, починаючи з 2007 року. Була членкинею Партії регіонів, «Опозиційного блоку» та партії «Опозиційна платформа — За життя». Саме за партійним списком «ОПЗЖ» під номером 21 Льовочкіна обралась до парламенту останнього скликання. 21 квітня 2022 року вона увійшла до депутатської групи «Платформа за життя і мир».

У січні 2015 року стала першим заступником української делегації в ПАРЄ, головою якої був обраний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар'єв. 28 вересня 2015 її переобрали членом моніторингового комітету ПАРЄ.


Артем Руденко, ZN.ua





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