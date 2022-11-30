Юлія Льовочкіна складає мандат народного депутата

Народна депутатка України, членкиня депутатської групи «Платформа за життя та мир» (колишня фракція «ОПЗЖ»), заступниця голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Льовочкіна подала до секретаріату парламенту заяву про складання депутатських повноважень, інформує ZN.ua .

ZN.UA звернулось до пресслужби народної депутатки, де нам підтвердили цю інформацію, повідомивши що дане рішення було прийнято у зв’язку з сімейними обставинами.

«Насамперед я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинами» - процитували Юлію Льовочкіну у пресслужбі.

Льовочкіна обиралась народною депутаткою Верховної Ради чотирьох скликань, починаючи з 2007 року. Була членкинею Партії регіонів, «Опозиційного блоку» та партії «Опозиційна платформа — За життя». Саме за партійним списком «ОПЗЖ» під номером 21 Льовочкіна обралась до парламенту останнього скликання. 21 квітня 2022 року вона увійшла до депутатської групи «Платформа за життя і мир».

У січні 2015 року стала першим заступником української делегації в ПАРЄ, головою якої був обраний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар'єв. 28 вересня 2015 її переобрали членом моніторингового комітету ПАРЄ.