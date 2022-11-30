Окупанти проти волі вивезли людей із Кінбурнської коси – Миколаївська ОВА

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розказав, що окупанти насильно вивезли людей із населених пунктів, які розміщені на Кінбурській косі. Про це він повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Нам стало відомо, що два дні тому російські загарбники насильно, проти їх волі вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурській косі. Це десь 37 осіб», - зазначив він.

Віталій Кім також додав, що ситуація на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості.