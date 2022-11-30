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2022-11-30
Окупанти проти волі вивезли людей із Кінбурнської коси – Миколаївська ОВА
Звільнення цієї частини Миколаївщини триває у режимі інформаційної тиші, інформує
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розказав, що окупанти насильно вивезли людей із населених пунктів, які розміщені на Кінбурській косі. Про це він
«Нам стало відомо, що два дні тому російські загарбники насильно, проти їх волі вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурській косі. Це десь 37 осіб», - зазначив він.
Віталій Кім також додав, що ситуація на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості.
Михайло Яровенко, ZN.ua