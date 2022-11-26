Як виглядала Україна до та після блекауту: опубліковані знімки

В Україні згасло світло після масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку країни-терористки РФ. Особливо видно різниці до та після блекауту на супутникових знімках, інформує Апостроф.

Журналісти "Схеми" опублікували супутникові знімки NASA Worldview.

Для порівняння журналісти взяли знімки України зроблені в однаковий період доби 6 лютого 2022 року до початку повномасштабного вторгнення Росії та її масованих ракетних обстрілів і після чергового обстрілу 23 листопада в ніч на 24 листопада.

Як видно на знімках, блеаут був по всій країні. Найсвітлішими точками закономірно стали великі міста України: Київ, Львів, Вінниця. Водночас Харків, Дніпро, Полтава, Івано-Франківськ, Суми й Чернігів були фактично повністю без світла.

Нагадаємо, що російське окупаційно-терористичне військо 23 листопада масовано обстріляло Київ, Київську, Вінницькій, Львівську, Кіровоградську, Запорізьку, Харківську, Полтавську та Донецьку області, випустивши 67 крилатих ракет і 10 ударних безпілотників "Ланцет".


Ліза Бровко, Апостроф





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