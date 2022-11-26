Відбувся ще один обмін полонених: повернулось 50 військових

У четвер, 24 листопада, відбувся черговий обмін полоненими — з російського полону повернули 50 українських воїнів, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед повернутих 20 нацгвардійців, 12 бійців ВМС, 10 військових ЗСУ, шість прикордонників та двоє хлопців з тероборони. З них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

Зокрема серед повернутих також 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених із ЧАЕС та сім з острова Зміїний.