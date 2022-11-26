Відбувся ще один обмін полонених: повернулось 50 військових

Серед них захисники Маріуполя та прикордонники із Зміїного, інформує ZN.ua.

Відбувся ще один обмін полонених: повернулось 50 військових
© Андрій Єрмак / Facebook

У четвер, 24 листопада, відбувся черговий обмін полоненими — з російського полону повернули 50 українських воїнів, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед повернутих 20 нацгвардійців, 12 бійців ВМС, 10 військових ЗСУ, шість прикордонників та двоє хлопців з тероборони. З них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

Зокрема серед повернутих також 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених із ЧАЕС та сім з острова Зміїний.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Вибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідкаВибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідка
Накидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупаціюНакидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупацію
РФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISWРФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISW
Блок рекламы


Похожие новости
ISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більшеISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більше
У Білорусі почали лікувати російських військовихУ Білорусі почали лікувати російських військових
За добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та більше десяти одиниць техніки: зведення ГенштабуЗа добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та більше десяти одиниць техніки: зведення Генштабу
"Ворог Росія": У Єревані відбувся протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна"Ворог Росія": У Єревані відбувся протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна
Іран поставить ракети РФ в обмін на зміцнення впливу у СиріїІран поставить ракети РФ в обмін на зміцнення впливу у Сирії
"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким
Навіщо Росія розкручує страшилку з "розстрілом полонених": причини та всі подробиціНавіщо Росія розкручує страшилку з "розстрілом полонених": причини та всі подробиці
Кількість військових злочинів російських військ в Україні збільшується — СШАКількість військових злочинів російських військ в Україні збільшується — США
Іспанія допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів та тренуванні наших військовихІспанія допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів та тренуванні наших військових
Міністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванніМіністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванні
Последние новости
Подгружаем последние новости