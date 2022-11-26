ЗСУ записали термінове звернення до народу Білорусі

Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у війну проти України та готує провокації на об'єктах критичної інфрасруктури, щоб звинуватити у них Україну. Про це йдеться у зверненні Збройних сил України до білоруського народу.

Зазначається, що теракти можливі на АЕС Островець.

"Ми не відповідали на жодний прояв збройної агресії з вашої території. Тим більше, ми не плануємо і не збираємося проводити жодних агресивних дій на території Білорусі", - зазначили військові.

"Керівництву РФ начхати на життя російських громадян, тим більше на життя білорусів та українців. Їхні методи не нові - терор, залякування, операції під чужим прапором. Все це використовується з однією метою - будь-якими шляхами втягнути Білорусь у війну з Україною - кров'ю та ненавистю розділити наші народи", - кажуть у ЗСУ, додаючи, що майбутнє Білорісі в руках її народу.

Військові наголошують, що Україна не вважає Білорусь та її народ ворогом, незважаючи на те, що її територію окупанти використовують для атак на Україну. І радять білорусам захищати статтю 18 Конституції, яка виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав.

Також ЗСУ просять інформувати світову громадськість усіма доступними способами про підозрілі дії поблизу об'єктів критичної інфраструктури в Білорусі.

"Не дозволяйте втягувати вас у війну ще більше", - заявили у ЗСУ.