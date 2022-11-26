У Горлівці у загиблих "вагнерівців" вилучають документи, а тіла вивозять у невідомому напрямку — Генштаб

Втрати окупантів ростуть з кожним днем.

У Горлівці у загиблих
© ZN.UA

Запеклі бої на донецькому напрямку тривають і спричиняють значні втрати серед окупантів. Ворог досі намагається захопити Бахмут, Красногорівку та низку інших населених пунктів, але ЗСУ утримують оборонні рубежі. Українські захисники продовжують нищити російських "вагнерівців". Зокрема у Горлівці окупаційна влада наказала вилучати у загиблих найманців документи. Про це повідомляє Генштаб, інформує ZN.ua.

За інформацією наших військових, за минулу добу підрозділи їм вдалося відбити атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

Внаслідок влучних ударів ЗСУ по позиціях росіян, ворог зазнає значних втрат і намагається приховати реальні цифри загиблих, знищуючи тіла власних солдатів.

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії “Вагнера”, не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий", — сказано у зведенні.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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