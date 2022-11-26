Прем'єр Польщі вшанував пам'ять жертв Голодомору

26 листопада в Україні згадують жертв голодоморів 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років, інформує ZN.ua.

Прем'єр Польщі вшанував пам'ять жертв Голодомору
© Служба Республіки Польща

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 26 листопада, відвідав Київ. Прем'єр вшанував пам'ять жертв Голодомору.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - зазначає канцелярія польського прем'єра у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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