Прем'єр Польщі вшанував пам'ять жертв Голодомору

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 26 листопада, відвідав Київ. Прем'єр вшанував пам'ять жертв Голодомору.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - зазначає канцелярія польського прем'єра у Twitter.