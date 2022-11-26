Скільки б часу воювали Німеччина та Франція у разі нападу росії: дослідження показало сумний результат

Скільки б часу воювали Німеччина та Франція у разі нападу росії: дослідження показало сумний результат

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів про дослідження, яке показало спроможність армій Німеччини та Франції воювати проти Росії.

Як сказав Згурець для "Орестократія", виявилося, що без допомоги НАТО ці країни протягнули би лише тиждень.

"Були оцінки дій армій Франції і Німеччини, якщо б на них з такою інтенсивністю наступала РФ, як це зараз в Україні. Згідно з цим комп’ютерним моделюванням вийшло, що максимум тиждень Франція і Німеччина, не застосовуючи ядерний потенціал країн НАТО, могли б опиратися отій кількості озброєнь, яка була використана проти України.

путин, Макрон, Шольц

Один лише приклад, пов’язаний з кількістю виготовлених снарядів. Усі бачать, що насправді снарядів не вистачає. Американська компанія, яка виготовляє снаряди 155 мм, виготовляє їх 15 тисяч на рік. Ця кількість витрачається українською армією за місяць. І така проблема для всіх європейських армій. Вони не готові до такої війни, умовно кажучи, минулого століття, де потрібно багато звичайних озброєнь. І тому, звісно, панікуючи, вони зараз піднімають бюджети", - сказав Згурец.

Еммануель Макрон і Володимир Путін


Алексей Ионов, politeka.net





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