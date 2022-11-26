Скільки б часу воювали Німеччина та Франція у разі нападу росії: дослідження показало сумний результат

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів про дослідження, яке показало спроможність армій Німеччини та Франції воювати проти Росії.

Як сказав Згурець для "Орестократія", в иявилося, що без допомоги НАТО ці країни протягнули би лише тиждень.

"Були оцінки дій армій Франції і Німеччини, якщо б на них з такою інтенсивністю наступала РФ , як це зараз в Україні. Згідно з цим комп’ютерним моделюванням вийшло, що максимум тиждень Франція і Німеччина, не застосовуючи ядерний потенціал країн НАТО, могли б опиратися отій кількості озброєнь, яка була використана проти України.

Один лише приклад, пов’язаний з кількістю виготовлених снарядів. Усі бачать, що насправді снарядів не вистачає. Американська компанія, яка виготовляє снаряди 155 мм, виготовляє їх 15 тисяч на рік. Ця кількість витрачається українською армією за місяць. І така проблема для всіх європейських армій. Вони не готові до такої війни, умовно кажучи, минулого століття, де потрібно багато звичайних озброєнь. І тому, звісно, панікуючи, вони зараз піднімають бюджети", - сказав Згурец.