Базу США в Сирії атакували кількома ракетами

Пізно ввечері по американській базі на північному сході Сирії біля міста Аль-Шаддаді було завдано ракетного удару. Про атаку повідомило Центральне командування Збройних сил США .

Приблизно о 22:30 за місцевим часом сили коаліції збили дві ракети над патрульною базою Сполучених Штатів. Внаслідок ударів руйнувань інфраструктури чи постраждалих серед людей не виявлено. Місце події одразу оглянули сирійські демократичні сили та виявили на місці запуску третю ракету, яка не була запущена.