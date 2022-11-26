Базу США в Сирії атакували кількома ракетами
Центральне командування ЗС Сполучених Штатів вважає, що подібні атаки підривають стабільність в регіоні, інформує
Пізно ввечері по американській базі на північному сході Сирії біля міста Аль-Шаддаді було завдано ракетного удару. Про атаку повідомило
Приблизно о 22:30 за місцевим часом сили коаліції збили дві ракети над патрульною базою Сполучених Штатів. Внаслідок ударів руйнувань інфраструктури чи постраждалих серед людей не виявлено. Місце події одразу оглянули сирійські демократичні сили та виявили на місці запуску третю ракету, яка не була запущена.
«Такі атаки наражають на ризик сили коаліції та громадянське населення і підривають важко досягнуту стабільність і безпеку Сирії та регіону», — йдеться у пресрелізі Центрального командування ЗС США.