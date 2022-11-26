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2022-11-26
Китай на засіданні Радбезу ООН закликав Київ до переговорів з РФ
Водночас представник Франції вважає: «Мета Росії є чіткою – сіяти терор на тлі своїх воєнних поразок», інформує
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На тлі чергового ракетного удару, який 23 листопада забрав життя десяти людей, на спеціально скликаному з цього приводу засіданні Радбезу ООН Китай закликав Київ до переговорів з РФ,
Заклик "не допустити ескалації" війни та запобігти ядерній кризі висловив заступник постійного представника КНР при ООН Генг Шуанг.
Пряма мова: "Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше…
Оксана Коваль, ZN.ua