Китай на засіданні Радбезу ООН закликав Київ до переговорів з РФ

Водночас представник Франції вважає: «Мета Росії є чіткою – сіяти терор на тлі своїх воєнних поразок», інформує ZN.ua.

Китай на засіданні Радбезу ООН закликав Київ до переговорів з РФ
© сайт ООН

На тлі чергового ракетного удару, який 23 листопада забрав життя десяти людей, на спеціально скликаному з цього приводу засіданні Радбезу ООН Китай закликав Київ до переговорів з РФ, передає спецкор "Укрінформу".

Заклик "не допустити ескалації" війни та запобігти ядерній кризі висловив заступник постійного представника КНР при ООН Генг Шуанг.

Пряма мова: "Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше…


Оксана Коваль, ZN.ua





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