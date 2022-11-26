У Німеччині розповіли про своє бачення щодо козирів Путіна у війні в Україні

Путін має три козирі у війні проти України. Про це пише німецьке видання Вild .

Перший із путінських козирів - це загострення газової кризи, вважають у Німеччині.

На російський газ досі припадає близько 6% всього імпорту газу до ЄС. І порушення останніх потоків, що залишилися, може вплинути на енергетичну безпеку в регіонах, що не мають виходу до моря, таких як Баварія, Австрія, Чехія, Словаччина і північна Італія, пише видання.

"Росія може ще більше скоротити постачання газу до ЄС на тлі похолодання, щоб посилити тиск на європейські країни, щоб припинити військову підтримку України або змусити Київ розпочати переговори", - йдеться у статті.

Але цей крок несе ризик і для самої Росії: у Москвы вже закінчуються гроші, щоб оплачувати дорогу війну і одночасно підтримувати свою соціальну систему.

Якщо останні фінансові надходження з ЄС впадуть, це може ще більше посилити невдоволення російського населення та дестабілізувати режим.

Другий козир – знищення української енергетики.

Росія тижнями атакує енергетичну інфраструктуру України, аби відключити населення від електроенергії, води та опалення. Таким чином, росіяни мають дві цілі.

По-перше, спонукати українську владу до переговорів з Москвою і прийняти болючі територіальні втрати. План Путіна полягає в тому, щоб зробити умови життя в Україні настільки складними, що у президента Володимира Зеленського не залишиться іншого вибору, як ухвалити вимоги Москви щодо війни.

Друга мета Росії – нова хвиля українських біженців. Знищення енергопостачання — унеможливити життя в Україні сотень тисяч чи мільйонів людей. Це має ще більше посилити кризу біженців у Європі та спонукати ЄС до ухвалення вимог Путіна.

Проте Захід прискорив постачання систем ППО української армії. З кожною новою системою оборони росіянам стає дедалі складніше ракетно атакувати Україну. Це серйозно послаблює один із найпотужніших інструментів війни Путіна.

Третій козир, як вважає видання, – це оголосити повномасштабну мобілізацію.

Путін розглядає варіант призвати більше мільйона росіян до армії, адже РФ має величезний резерв військовозобов'язаних чоловіків.

Однак навіть ті "мобики", які були призвані в рамках так званої "часткової" мобілізації, погано оснащені, не мають бойового досвіду та мають низький моральний дух.

Проте їх кількість все одно може чинити тиск на українську армію.

У той же час видання зазначає, що у внутрішньому плані для Росії розширення мобілізації було б надзвичайно ризикованим. Якщо Путін дасть зброю в руки мільйонам російських чоловіків без догляду, ризик озброєного опору його режиму зростає.

Нагадаємо, що в той же час із Росії все частіше лунають заяви, що вони готові до переговорів з Україною.