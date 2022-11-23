У Білорусі почали лікувати російських військових

У Білорусі військові медики почали лікувати мобілізованих росіян, які проходять військову підготовку на полігонах Збройних сил Білорусі.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн", інформує Апостроф.

У повідомленні йдеться про те, що медичну допомогу військовим РФ надає медзагін спеціального призначення 432 головного військового клінічного медичного центру ЗС РБ.

"Цей підрозділ з 18 жовтня розгорнув на полігоні "Обуз-Лісновський" під Барановичі польовий госпіталь. Саме на полігоні "Обуз-Лісновський" знаходиться найбільший польовий табір російського контингенту регіонального угруповання військ", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.

На цьому полігоні розгорнуть табір та функціональні операційні, реанімаційні відділення, створено стаціонар на півсотні ліжок. Лікарі заявляють про те, що з чим вони загалом стикаються на полігоні – надання терапевтичної допомоги широкому спектру. Це бронхіт, пневмонія, ангіна, гіпертонічний криз та інше.

Разом з тим медики не хочуть госпіталізувати військових РФ, оскільки бояться розголосу.

"Але все ж таки місцеві жителі періодично зустрічають солдатів ЗС РФ у лікарнях міст, біля яких розташовані табори. В основному для додаткових та лікування зубів. При цьому нам відомо, що на лікуванні 432 ОВКМЦ знаходяться військовослужбовці ЗС РФ", - повідомили у моніторинговій групі.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Блок рекламы


Похожие новости
У Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – ГенштабУ Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – Генштаб
Маляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з БілорусіМаляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з Білорусі
"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким
Відео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і КремльВідео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і Кремль
Брюссель веде боротьбу за конфіскацію російських активів — POLITICOБрюссель веде боротьбу за конфіскацію російських активів — POLITICO
Кількість військових злочинів російських військ в Україні збільшується — СШАКількість військових злочинів російських військ в Україні збільшується — США
Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син ЛукашенкаНова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син Лукашенка
Іспанія допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів та тренуванні наших військовихІспанія допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів та тренуванні наших військових
Росія таємно перевезла з Білорусі ракети, до чого готується ворог: "Найближчим часом..."Росія таємно перевезла з Білорусі ракети, до чого готується ворог: "Найближчим часом..."
Міністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванніМіністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванні
Последние новости
Подгружаем последние новости