У Білорусі почали лікувати російських військових

У Білорусі військові медики почали лікувати мобілізованих росіян, які проходять військову підготовку на полігонах Збройних сил Білорусі.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн", інформує Апостроф .

У повідомленні йдеться про те, що медичну допомогу військовим РФ надає медзагін спеціального призначення 432 головного військового клінічного медичного центру ЗС РБ.

"Цей підрозділ з 18 жовтня розгорнув на полігоні "Обуз-Лісновський" під Барановичі польовий госпіталь. Саме на полігоні "Обуз-Лісновський" знаходиться найбільший польовий табір російського контингенту регіонального угруповання військ", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.

На цьому полігоні розгорнуть табір та функціональні операційні, реанімаційні відділення, створено стаціонар на півсотні ліжок. Лікарі заявляють про те, що з чим вони загалом стикаються на полігоні – надання терапевтичної допомоги широкому спектру. Це бронхіт, пневмонія, ангіна, гіпертонічний криз та інше.

Разом з тим медики не хочуть госпіталізувати військових РФ , оскільки бояться розголосу.