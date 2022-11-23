ВСУ зупинив відбування покарання для ексдепутата, засудженого за корупцію

?Верховний Суд України зупинив виконання вироку Вищого антикорупційного суду для засудженого до трьох років в'язниці за незаконне отримання 361 тисячу грн компенсації за житло колишнього депутата мільйонера Руслана Сольвара.

Після тривалого розгляду справи апеляційна палата ВАКС 22 вересня засудила колишнього депутата від БПП Руслана Сольвара до трьох років ув’язнення. ЦІкаво, що сам підозрюваний під час судового засідання втік із зали суду, поки судді апеляції були в нарадчій кімнаті. Як заявив згодом його адвокат, Сольвар “потрапив до лікарні”.

Згідно з матеріалами суду , під час подання клопотання про призупинення виконання вироку, захисник обвинуваченого заявив, що Сольвар “має ряд хронічних захворювань та численні тяжкі захворювання, в тому числі, серця”.

Також адвокат повідомив, що з 10 жовтня Сольвар “перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медзакладів Києва в кардіологічному відділенні з діагнозом, зокрема, гіпертонічна хвороба та цукровий діабет” та заявив, що з таким станом здоров'я його підзахисному “категорично протипоказано будь-які емоційні, психічні або фізичні навантаження, оскільки з великою вірогідністю це може призвести до інсульту (інфаркту)”.

На початку листопада до касаційного суду надійшли доповнення від захисника, згідно з якими у Сольвара виявили нові захворювання, які “можуть призвести до раптової смерті та свідчать про необхідність проведення операції”.

Таким чином ухвалою від 10 листопада суддя Микола Лагнюк зупинив виконання вироку ВАКС.

За даними слідства Руслан Сольвар з "Блоку Петра Порошенко" отримав з бюджету 361 тисячу гривень компенсації за буцімто оренду номеру в готелі "Київ", хоча насправді володіє квартирою в столиці.