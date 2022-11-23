ЦРУ вербуватиме шпигунів серед незадоволених війною росіян – WSJ

ЦРУ шукає невдоволених війною росіян, щоб зробити з них своїх агентів. Про це розповів заступник директора ЦРУ з операцій Девід Марлоу, пише газета The Wall Street Journal .

«Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само гидко, як і нам. Ми відкриті для бізнесу», – сказав Марлоу.

Для вербування шукають російських військових, чиновників, олігархів, керівників.

Марлоу вважає, що війна в Україні стала справжнім провалом Владіміра Путіна, і це відкрило можливість ЦРУ вербувати незадоволених росіян. За його словами, президент Росії розтратив можливості впливати на НАТО та Україну.

Марлоу рідко висловлюється публічно, зазначає видання. Його призначив своїм заступником директор ЦРУ Вільям Бернс у 2021 році. Агент говорить арабською, кілька разів очолював іноземні відділення ЦРУ, у тому числі на Близькому Сході.

Його висловлювання перегукуються з недавніми твердженнями колишніх високопоставлених офіцерів ЦРУ про те, що невдоволення багатьох росіян лютневим вторгненням в Україну створює благодатний ґрунт для вербування агентів серед незадоволених офіцерів, олігархів, стан яких був підірваний санкціями, а також бізнесменів та інших.