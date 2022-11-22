Опубліковано підводне відео наслідків диверсії на газопроводі «Північний потік»

Журналісти BBC опублікували відео з камери підводного безпілотника, який обстежував газопровід «Північний потік» після вибухів 26 вересня. Масштаби руйнувань у кадрі дозволяють оцінити силу вибуху.

Розслідування, яке проводили Швеція, Данія та Німеччина, підтвердило версію диверсії. Служба безпеки Швеції виявила залишки вибухівки поруч із газопроводом.

Невідомим поки що залишається спосіб закладання вибухівки. Однак аналіз супутникових даних свідчить, що незадовго до вибухів поруч проходили два «темні» судна, в яких були вимкнені транспондери. За таких умов неможливо відстежити місцезнаходження, маршрут і пункти призначення суден.

Загалом за два тижня у районі острова Бронхольм пройшли 25 суден, однак датчики були вимкнені лише у двох. У причетності до вибухів підозрюють Росію, яка традиційно відкидає усі обвинувачення.