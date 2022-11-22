Блінкен обговорив зі Столтенбергом нові заходи підтримки України на саміті глав МЗС НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, де зокрема будуть обговорювати подальшу підтримку України. Про це держсекретар Сполучених Штатів повідомив на своїй сторінці у Twitter .

"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, як-от підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - підкреслив Блінкен

Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.